***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Başvuru Formumuz eklidir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 18.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 252.274.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 17.12.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.12.2021İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 17.12.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin işletme sermayesine destek olmak için gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 300.000.000-TL (ÜçyüzmilyonTürkLirası) tutara kadar bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine, yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ,Sermaye Piyasası Kurulu ,Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi için imza sirküleriyle belirlenmiş imzaya yetkili kişilerin yetkilendirmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yönetim Kurulu Kararı.pdfEK: 2 Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894363BIST