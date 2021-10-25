***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.10.2021 10:08
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin işletme sermayesine destek olmak için gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 300.000.000-TL (ÜçyüzmilyonTürkLirası) tutara kadar bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine, yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ,Sermaye Piyasası Kurulu ,Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi için imza sirküleriyle belirlenmiş imzaya yetkili kişilerin yetkilendirmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKKararı 18.10.2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972125
BIST
11:231.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,84
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.510
En Düşük
1.501
11:239,4471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -0,1374
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4232
11:2310,9922
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,1450
|Açılış
|: 10,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
11:23547,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -9,57
|Açılış
|: 547,38
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,71
BIST En Aktif Hisseler11:23
|MERIT
|28,78
|2.282.455
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|1.760.677
|% 9,75
|
|TSPOR
|4,80
|216.577.727
|% 8,35
|
|ERBOS
|111,90
|78.761.932
|% 7,91
|
|ESEN
|29,26
|63.815.325
|% 6,55
|
|ALMAD
|1,44
|939.885
|% -5,26
|
|GRNYO
|2,70
|2.635.954
|% -3,23
|
|AKFGY
|6,08
|34.486.996
|% -3,03
|
|ZOREN
|1,67
|49.975.852
|% -2,91
|
|GSRAY
|3,39
|33.748.965
|% -2,87
|
|GARAN
|9,24
|1.093.833.347
|% 1,76
|
|GUBRF
|66,35
|380.527.477
|% 2,63
|
|TUPRS
|139,70
|368.347.849
|% -1,48
|
|THYAO
|14,45
|343.839.961
|% 1,19
|
|EREGL
|19,93
|307.930.924
|% 1,53
|
|GARAN
|9,24
|1.093.833.347
|% 1,76
|
|ODAS
|1,43
|160.968.619
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,61
|143.862.539
|% 0,77
|
|TSPOR
|4,80
|216.577.727
|% 8,35
|
|EKGYO
|1,99
|76.522.317
|% 1,02
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4435
|9,4471
|% -1,43
|
|Euro
|10,9659
|10,9922
|% -1,30
|
|Sterlin
|12,9748
|13,0399
|% -1,33
|
|Frank
|10,2098
|10,2713
|% -1,60
|
|Riyal
|2,5105
|2,5230
|% -1,44
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,64
|
|Altın Gr.
|548
|549
|-8,37
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|-0,18
|
|B. Petrol
|84,95
|84,95
|-0,22
|
Seans Raporu
11:23
daha fazla
-
11:36ESEN
Yüzde 6.70 oranında artışla 29.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 235, 420 adet işlem
-
11:35ERBOS
Yüzde 7.91 oranında artışla 111.90 lira fiyatla işlem gören hissede 710, 490 adet işlem
-
11:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 14 artarak (% 0.88 ) 1, 622
-
11:34
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GARAN, ODAS
-
11:34XU100
Endeks 1, 506 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 6, 480.00 milyon TL de