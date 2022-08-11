***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.08.2022 13:34
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin işletme sermayesine destek olmak için gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 300.000.000-TL (ÜçyüzmilyonTürkLirası) tutara kadar bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine, yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ,Sermaye Piyasası Kurulu ,Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi için imza sirküleriyle belirlenmiş imzaya yetkili kişilerin yetkilendirmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK Kararı 11.08.2022.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054532
BIST
17:592.862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -6,00
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.841
17:5917,9577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0197
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9030
17:5918,4209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1117
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,3728
17:591.034,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.034,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.038,04
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|9,57
|302.224.604
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|192.335.696
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.363.217
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.044.246
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|56.442.438
|% 9,96
|
|KZBGY
|28,26
|80.283.136
|% -10,00
|
|PAMEL
|168,50
|22.352.859
|% -9,99
|
|AKENR
|1,98
|121.183.464
|% -9,59
|
|BLCYT
|11,90
|71.643.728
|% -7,75
|
|TEKTU
|1,73
|64.342.846
|% -6,99
|
|THYAO
|62,20
|6.045.605.502
|% 1,30
|
|AKBNK
|9,99
|2.448.606.706
|% -0,79
|
|YKBNK
|5,46
|2.355.300.787
|% -2,85
|
|SISE
|24,12
|1.916.738.665
|% -0,50
|
|SAHOL
|23,68
|1.872.123.934
|% -1,91
|
|YKBNK
|5,46
|2.355.300.787
|% -2,85
|
|EKGYO
|3,55
|1.340.809.385
|% -2,74
|
|ODAS
|4,04
|1.291.750.599
|% 2,80
|
|DOHOL
|4,65
|1.270.250.669
|% 4,03
|
|AKBNK
|9,99
|2.448.606.706
|% -0,79
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9495
|17,9639
|% 0,14
|
|Euro
|18,4043
|18,4139
|% -0,64
|
|Sterlin
|21,6784
|21,7871
|% -0,71
|
|Frank
|18,9254
|19,0394
|% -0,36
|
|Riyal
|4,7642
|4,7880
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,06
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|1,77
|
|Cumhuriyet
|6.924
|7.029
|5,00
|
|Tam
|6.934
|6.996
|4,00
|
|Yarım
|3.379
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.710
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,49
|20,51
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|0,11
|
|B. Petrol
|97,58
|97,58
|-2,02
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
-
17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
-
17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
-
17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem