***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.10.2022 13:58
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma İhracı Aracı - Kurul Onayı - Ek ihraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 71.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.09.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 02.09.2022
Ek Açıklamalar
SPK tarafından ihraç limitimiz 01/09/2022 tarihinde tedavüldeki ihraçlar hesaba katılarak toplam 273,000,000 TL olarak onaylanmış bu rakamın 202,000,000 TL kısmı ile ilgili ihraç belgesi şirketimize teslim edilmiş, vadesine 2 aydan kısa vade kalan ihraçlarımızın itfasına müteakip, kalan 71,000,000 TL tutarındaki ihraç belgesi onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi_Akdeniz_71milyon.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066959
BIST
14:153.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 38,35
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
14:1518,5825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0324
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,4824
14:1518,3903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1633
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4248
En Düşük
18,1735
14:151.016,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,92
|Açılış
|: 1.016,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.008,20
BIST En Aktif Hisseler14:13
|AKSA
|66,00
|509.690.079
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|38.774.488
|% 9,99
|
|KUYAS
|9,60
|40.924.143
|% 9,71
|
|SASA
|78,20
|3.235.338.972
|% 9,68
|
|BARMA
|54,75
|140.410.972
|% 9,54
|
|KIMMR
|10,95
|34.033
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|BRMEN
|2,74
|115.335
|% -5,52
|
|ISBTR
|43.501,00
|43.501
|% -5,43
|
|THYAO
|79,60
|5.021.184.893
|% 2,51
|
|SASA
|78,20
|3.235.338.972
|% 9,68
|
|AKBNK
|12,55
|2.442.382.257
|% 1,13
|
|VAKBN
|7,82
|2.272.969.643
|% 2,62
|
|YKBNK
|7,91
|2.131.761.211
|% 1,80
|
|EKGYO
|4,21
|1.275.641.654
|% -0,71
|
|VAKBN
|7,82
|2.272.969.643
|% 2,62
|
|YKBNK
|7,91
|2.131.761.211
|% 1,80
|
|HALKB
|8,17
|1.852.270.343
|% 6,52
|
|TSKB
|2,63
|585.905.013
|% -0,75
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5733
|18,5833
|% 0,18
|
|Euro
|18,3761
|18,3899
|% 0,89
|
|Sterlin
|20,9988
|21,1041
|% 0,29
|
|Frank
|18,7225
|18,8353
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9278
|4,9525
|% 0,16
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|1,93
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|3,65
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|86,00
|
|Tam
|6.801
|6.865
|-8,00
|
|Yarım
|3.314
|3.354
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.677
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,44
|0,08
|
|B. Petrol
|89,46
|89,46
|0,60
|
Seans Raporu
14:13
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14:28HALKB
Yüzde 6.52 oranında artışla 8.17 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 983, 565 adet işlem
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14:27AKSA
Yüzde 10.00 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 874, 131 adet işlem
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14:26TUPRS
Yüzde 5.27 oranında artışla 335.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 716, 049 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, TCELL, KOZAL
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14:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 55 artarak (% 1.21 ) 3, 058