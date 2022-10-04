***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma İhracı Aracı - Kurul Onayı - Ek ihraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 01.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 71.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 15.08.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.09.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.09.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 02.09.2022Ek AçıklamalarSPK tarafından ihraç limitimiz 01/09/2022 tarihinde tedavüldeki ihraçlar hesaba katılarak toplam 273,000,000 TL olarak onaylanmış bu rakamın 202,000,000 TL kısmı ile ilgili ihraç belgesi şirketimize teslim edilmiş, vadesine 2 aydan kısa vade kalan ihraçlarımızın itfasına müteakip, kalan 71,000,000 TL tutarındaki ihraç belgesi onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi_Akdeniz_71milyon.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066959BIST