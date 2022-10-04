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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.10.2022 13:58
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma İhracı Aracı - Kurul Onayı - Ek ihraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 01.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 71.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.09.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 02.09.2022

Ek Açıklamalar
SPK tarafından ihraç limitimiz 01/09/2022 tarihinde tedavüldeki ihraçlar hesaba katılarak toplam 273,000,000 TL olarak onaylanmış bu rakamın 202,000,000 TL kısmı ile ilgili ihraç belgesi şirketimize teslim edilmiş, vadesine 2 aydan kısa vade kalan ihraçlarımızın itfasına müteakip, kalan 71,000,000 TL tutarındaki ihraç belgesi onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi_Akdeniz_71milyon.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066959


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