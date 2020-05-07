***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
07.05.2020 14:02
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş, derecelendirme kuruluşunun şirketimizin periyodik inceleme sonrası yapmış oldukları 07.05.2020 tarihli Basın Açıklaması Raporu ekteki gibidir. Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843330
BIST
15:2499.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 565,23
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
15:247,1534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0458
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
15:247,7359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0384
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
15:24386,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -3,92
|Açılış
|: 388,66
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
388,53
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.958.306
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.304.325
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|497.145
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,90
|16.078.413
|% -8,57
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|10,07
|17.667.427
|% -5,45
|
|INFO
|5,76
|7.388.861
|% -4,79
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,63
|1.071.149.819
|% 6,05
|
|GARAN
|8,11
|806.773.906
|% 0,50
|
|THYAO
|10,69
|518.366.630
|% 1,23
|
|SASA
|9,35
|469.770.019
|% 4,24
|
|PETUN
|22,12
|369.934.885
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,63
|1.071.149.819
|% 6,05
|
|YKBNK
|2,13
|259.397.644
|% 0,95
|
|GARAN
|8,11
|806.773.906
|% 0,50
|
|GUSGR
|3,17
|319.651.859
|% -0,63
|
|PETKM
|3,61
|325.595.396
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7199
|8,7636
|% -1,57
|
|Frank
|7,2264
|7,2699
|% -1,77
|
|Riyal
|1,8816
|1,8910
|% -1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|9,40
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.507
|2.560
|11,30
|
|Tam
|2.581
|2.627
|11,50
|
|Yarım
|1.260
|1.284
|5,60
|
|Çeyrek
|628
|642
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,05
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|31,65
|31,65
|1,93
|
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15:31XU100
Endeks 98, 917 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 8, 679.00 milyon TL de