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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

07.05.2020 14:02
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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş, derecelendirme kuruluşunun şirketimizin periyodik inceleme sonrası yapmış oldukları 07.05.2020 tarihli Basın Açıklaması Raporu ekteki gibidir. Bilgilerinize sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843330


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 14,52 13.958.306 % 10,00  
IZTAR 5,72 2.304.325 % 10,00  
RODRG 2,42 497.145 % 10,00  
SALIX 6,82 79.924 % 10,00  
UZERB 3,85 413.428 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7199 8,7636 % -1,57  
Frank 7,2264 7,2699 % -1,77  
Riyal 1,8816 1,8910 % -1,54  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.694 1.695 9,40  
Altın Gr. 392 392 1,41  
Cumhuriyet 2.507 2.560 11,30  
Tam 2.581 2.627 11,50  
Yarım 1.260 1.284 5,60  
Çeyrek 628 642 2,80  
Gümüş.Ons 15,03 15,05 0,20  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,03  
B. Petrol 31,65 31,65 1,93  
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