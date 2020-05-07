***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş, derecelendirme kuruluşunun şirketimizin periyodik inceleme sonrası yapmış oldukları 07.05.2020 tarihli Basın Açıklaması Raporu ekteki gibidir. Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843330BIST