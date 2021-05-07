***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
07.05.2021 15:53
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş, derecelendirme kuruluşunun şirketimizin periyodik inceleme sonrası yapmış oldukları 07.05.2021 tarihli Basın Açıklaması Raporu ekteki gibidir. Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935256
BIST
16:151.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.423
16:158,2597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0099
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2409
16:1510,0018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0032
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
16:15486,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,82
|Açılış
|: 486,39
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler16:15
|IHGZT
|1,43
|7.448.869
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|5.276.356
|% 9,99
|
|INVEO
|118,30
|155.348.940
|% 8,43
|
|INTEM
|44,98
|4.794.355
|% 8,18
|
|VAKFN
|15,54
|5.321.922
|% -9,97
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|ITTFH
|1,91
|103.007.316
|% -8,17
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|16,00
|74.714.109
|% -6,81
|
|PETKM
|6,51
|4.970.402.585
|% -5,65
|
|GARAN
|7,72
|1.779.593.653
|% 4,47
|
|KOZAL
|128,80
|1.497.092.587
|% 5,14
|
|KRDMD
|8,26
|929.016.967
|% -0,24
|
|TUPRS
|95,75
|814.243.263
|% 4,42
|
|PETKM
|6,51
|4.970.402.585
|% -5,65
|
|YKBNK
|2,13
|730.858.482
|% 2,40
|
|TSKB
|1,30
|427.615.694
|% 4,84
|
|GARAN
|7,72
|1.779.593.653
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|217.699.071
|% 2,61
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2527
|8,2597
|% -0,12
|
|Euro
|9,9965
|10,0018
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,4624
|11,5199
|% 0,08
|
|Frank
|9,0837
|9,1384
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1943
|2,2053
|% -0,17
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|16,07
|
|Altın Gr.
|487
|487
|4,34
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,66
|67,66
|-0,43
|