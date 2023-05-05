***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/05/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi Derecelendirme Raporu yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147184BIST