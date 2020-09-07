***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2020 13:50
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
Hakan Özen'in 09.08.2020 tarihi itibarı ile istifası neticesinde, istifasının kabulüne ve birinci derecede imza yetkisinin kaldırılmasına, boşalan Yöne
tim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine ilk yapılacak Genel Kurul da onaya sunulmak üzere şirket ortağı olmayan, Koray Tulgar'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına ve kendisine birinci derecede imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. (Yönetim Kurulu Tarih ve Karar no : 11.08.2020-138 )
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873561
BIST
15:071.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:077,4609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:078,8221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0120
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:07462,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,53
|Açılış
|: 462,86
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:07
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|UTPYA
|7,70
|13.991.034
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.194.361
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.121.154
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,20
|2.965.935
|% -9,39
|
|TURSG
|6,13
|687.581.160
|% 3,03
|
|FENER
|40,68
|672.991.882
|% 9,89
|
|SISE
|6,31
|650.335.966
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,82
|561.803.576
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,75
|463.190.185
|% 4,17
|
|EKGYO
|1,82
|561.803.576
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,75
|463.190.185
|% 4,17
|
|ADESE
|2,15
|262.448.787
|% 5,39
|
|TURSG
|6,13
|687.581.160
|% 3,03
|
|SISE
|6,31
|650.335.966
|% 0,80
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4537
|7,4609
|% 0,37
|
|Euro
|8,8116
|8,8221
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,7878
|9,8368
|% -0,55
|
|Frank
|8,1308
|8,1797
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9839
|1,9938
|% 0,39
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,79
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.063
|3.139
|-0,36
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|-0,18
|
|Çeyrek
|743
|759
|-0,09
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,82
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,64
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22EUKYO
Yüzde 5.24 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 961, 448 adet işlem
-
15:21BNTAS
Yüzde 4.09 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 322, 312 adet işlem
-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 17 artarak (% 0.26 ) 1, 227
-
15:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ADESE, GSRAY
-
15:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TURSG, FENER, SISE