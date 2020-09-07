***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,Hakan Özen'in 09.08.2020 tarihi itibarı ile istifası neticesinde, istifasının kabulüne ve birinci derecede imza yetkisinin kaldırılmasına, boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine ilk yapılacak Genel Kurul da onaya sunulmak üzere şirket ortağı olmayan, Koray Tulgar'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına ve kendisine birinci derecede imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. (Yönetim Kurulu Tarih ve Karar no : 11.08.2020-138 )http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873561BIST