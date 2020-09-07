***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdürü Hakan Özen'in 09.08.2020 tarihi itibarı ile istifası neticesinde, şirketimizin halihazırda Yönetim Kurulu Başkanı olan İsfendiyar Zülfikari'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanında, 6361 sayılı kanun uyarınca Şirketin Genel Müdürü olarak atanmasına,Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilen ve şirket ortağı olmayan Koray Tulgar'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin yanında 6361 sayılı kanun uyarınca Şirketin Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir. (Yönetim Kurulu Tarih ve Karar no : 28.08.2020 - 139 )http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873574BIST