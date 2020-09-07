***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2020 14:04
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdürü Hakan Özen'in 09.08.2020 tarihi itibarı ile istifası neticesinde, şirketimizin halihazırda Yönetim Kurulu Başkanı olan İsfendiyar Zülfikari'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanında, 6361 sayılı kanun uyarınca Şirketin Genel Müdürü olarak atanmasına,
Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak seçilen ve şirket ortağı olmayan Koray Tulgar'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin yanında 6361 sayılı kanun uyarınca Şirketin Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir. (Yönetim Kurulu Tarih ve Karar no : 28.08.2020 - 139 )
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873574
BIST
15:231.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,23
|Açılış
|: 1.090
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1.096
En Düşük
1.090
15:237,4596
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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464,03
En Düşük
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|HATEK
|13,09
|25.029.754
|% 10,00
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|UTPYA
|7,70
|13.992.112
|% 10,00
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|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
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|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
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|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
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|KENT
|418,50
|11.247.092
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.294.226
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,08
|3.061.447
|% -9,79
|
|FENER
|40,70
|714.720.543
|% 9,94
|
|TURSG
|6,13
|692.321.391
|% 3,03
|
|SISE
|6,29
|654.597.498
|% 0,48
|
|GSRAY
|3,77
|614.166.243
|% 4,72
|
|EKGYO
|1,81
|562.599.739
|% 4,02
|
|EKGYO
|1,81
|562.599.739
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,77
|614.166.243
|% 4,72
|
|ADESE
|2,14
|263.413.142
|% 4,90
|
|TURSG
|6,13
|692.321.391
|% 3,03
|
|SISE
|6,29
|654.597.498
|% 0,48
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4536
|7,4604
|% 0,36
|
|Euro
|8,8116
|8,8231
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7815
|9,8306
|% -0,61
|
|Frank
|8,1224
|8,1713
|% 0,22
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|Riyal
|1,9822
|1,9921
|% 0,31
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|15:21
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-3,51
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|Altın Gr.
|463
|463
|0,37
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|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|-5,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,48
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,68
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|Çeyrek
|742
|759
|-0,85
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|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|-0,13
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|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
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|B. Petrol
|41,92
|41,92
|-0,74
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