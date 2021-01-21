***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2021 16:04
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Koray Tulgar'ın görevinin sona erdirilmesine, boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine ilk yapılacak Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere şirket ortağı olmayan Kerem Sekizyaralı'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına ve kendisine birinci derecede imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. (Yönetim Kurulu Tarih ve Karar N 30.12.2020-144)
İlgili kararımız 21.01.2021 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi ile tescil ve ilan olmuştur.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903688
BIST
16:141.568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.564
16:147,3640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0551
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:148,9661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0195
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:14442,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,18
|Açılış
|: 443,11
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
442,04
BIST En Aktif Hisseler16:12
|DITAS
|40,92
|4.438.270
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
|
|AYCES
|83,15
|16.139.306
|% 9,99
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|SNGYO
|5,11
|70.436.693
|% -7,43
|
|GARAN
|10,21
|1.983.436.222
|% 1,59
|
|EKGYO
|2,53
|1.791.980.964
|% 2,85
|
|KARSN
|4,55
|1.070.630.715
|% 9,90
|
|AKBNK
|7,02
|963.937.029
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,25
|794.298.057
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,53
|1.791.980.964
|% 2,85
|
|SKBNK
|1,60
|574.942.957
|% 1,27
|
|TSKB
|1,97
|500.350.711
|% -0,51
|
|YKBNK
|3,25
|794.298.057
|% 1,88
|
|KARSN
|4,55
|1.070.630.715
|% 9,90
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3602
|7,3629
|% -0,76
|
|Euro
|8,9624
|8,9677
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,0835
|10,1341
|% -0,11
|
|Frank
|8,2854
|8,3353
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9594
|1,9692
|% -0,55
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|-1,34
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.985
|1,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-10,00
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-4,83
|
|Çeyrek
|709
|725
|-2,42
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,88
|55,88
|-0,20
|
Seans Raporu
16:12
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16:24DERIM
Yüzde 4.81 oranında artışla 11.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 446, 491 adet işlem
-
16:23BTCIM
Yüzde 9.91 oranında artışla 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 255, 476 adet işlem
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 15 kaybederek (% -0.30 ) 1, 686
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16:22XU100
Endeks 1, 569 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 24, 497.00 milyon TL de
-
16:22KLNMA
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 31.06 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 057 adet işlem