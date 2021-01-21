***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Koray Tulgar'ın görevinin sona erdirilmesine, boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine ilk yapılacak Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere şirket ortağı olmayan Kerem Sekizyaralı'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmasına ve kendisine birinci derecede imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir. (Yönetim Kurulu Tarih ve Karar N 30.12.2020-144)İlgili kararımız 21.01.2021 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi ile tescil ve ilan olmuştur.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903688BIST