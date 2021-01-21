***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2021 16:12
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdürü İsfendiyar Zülfikari'nin Genel Müdürlük görevinin sona erdirilmesine ve yerine şirketimiz halihazırdaki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Kerem Sekizyaralı'nın Yönetim Kurulu üyeliğinin yanında, 6361 sayılı kanun uyarınca şirketin Genel Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir. (Yönetim Kurulu Tarih ve Karar N30.12.2020-145)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903693
BIST
16:471.566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,55
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.562
16:477,3779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0412
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:478,9716
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0140
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:47442,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,64
|Açılış
|: 442,11
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
441,84
BIST En Aktif Hisseler16:45
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3596
|7,3641
|% -0,74
|
|Euro
|8,9542
|8,9582
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,0813
|10,1318
|% -0,13
|
|Frank
|8,2847
|8,3346
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9573
|1,9671
|% -0,65
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-8,94
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.985
|1,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-10,06
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-4,86
|
|Çeyrek
|709
|725
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,68
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,05
|
|B. Petrol
|55,83
|55,83
|-0,25
|
Seans Raporu
16:45
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16:59SILVR
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 000, 320 adet işlem
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16:58EGPRO
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 43.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 211, 648 adet işlem
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16:57
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16:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 72 kaybederek (% -0.48 ) 1, 385
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16:57
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