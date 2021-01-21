***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdürü İsfendiyar Zülfikari'nin Genel Müdürlük görevinin sona erdirilmesine ve yerine şirketimiz halihazırdaki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Kerem Sekizyaralı'nın Yönetim Kurulu üyeliğinin yanında, 6361 sayılı kanun uyarınca şirketin Genel Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir. (Yönetim Kurulu Tarih ve Karar N30.12.2020-145)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903693BIST