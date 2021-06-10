***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1. Şirketimizin 04.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurulu'nda seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden ve Şirketimizin halihazırdaki Yönetim Kurulu Başkanı olan İsfendiyar Züllfikari'nin 6361 sayılı Kanun uyarınca Şirketin Genel Müdürü olarak atanmasına,2.Şirketimizin 04.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurulu'nda seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden ve Şirketimizin halihazırdaki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan,KorayTulgar'ın6361 sayılı Kanun uyarıncaŞirketin Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir. (Yönetim Kurulu Tarih ve Karar N 04.06.2021-153)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941649BIST