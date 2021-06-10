***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2021 10:41
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1. Şirketimizin 04.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurulu'nda seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden ve Şirketimizin halihazırdaki Yönetim Kurulu Başkanı olan İsfendiyar Züllfikari'nin 6361 sayılı Kanun uyarınca Şirketin Genel Müdürü olarak atanmasına,
2.
Şirketimizin 04.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurulu'nda seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden ve Şirketimizin halihazırdaki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan,KorayTulgar'ın
6361 sayılı Kanun uyarınca
Şirketin Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,
Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir. (Yönetim Kurulu Tarih ve Karar N 04.06.2021-153)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941649
BIST
12:061.453
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.453
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1.456
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En Düşük
516,34
BIST En Aktif Hisseler12:06
|GSDDE
|6,71
|3.492.448
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|3.580.805
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,96
|2.645.883
|% 9,65
|
|BOBET
|4,84
|206.040.606
|% 9,26
|
|FENER
|35,80
|195.488.787
|% 7,77
|
|YESIL
|3,51
|52.728.970
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|4.900.753
|% -9,99
|
|DENGE
|4,24
|93.458
|% -7,83
|
|TKURU
|181,60
|3.298.078
|% -6,63
|
|SNGYO
|4,21
|36.045.576
|% -4,97
|
|KOZAL
|128,10
|651.527.090
|% 2,07
|
|GARAN
|8,38
|519.140.211
|% 0,24
|
|THYAO
|14,52
|400.503.114
|% -0,27
|
|ATATP
|33,50
|212.060.743
|% -4,61
|
|BOBET
|4,84
|206.040.606
|% 9,26
|
|EKGYO
|2,07
|197.308.296
|% 1,47
|
|GARAN
|8,38
|519.140.211
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,24
|66.390.043
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|107.405.387
|% 0,00
|
|BOBET
|4,84
|206.040.606
|% 9,26
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5467
|8,5485
|% -0,48
|
|Euro
|10,4142
|10,4190
|% -0,46
|
|Sterlin
|12,0177
|12,0780
|% -0,58
|
|Frank
|9,5044
|9,5617
|% -0,48
|
|Riyal
|2,2733
|2,2847
|% -0,45
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|-4,93
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.407
|3.493
|-31,48
|
|Yarım
|1.647
|1.690
|-15,23
|
|Çeyrek
|826
|845
|-7,62
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,72
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,06
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|B. Petrol
|72,27
|72,27
|0,05
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