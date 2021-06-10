***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1. Şirketimizin 04.06.2021 tarihinde icra ettiği 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliğine üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere İsfendiyar Zülfikari, Koray Tulgar ve Cavit Tosyalıoğlu seçilmiştir.2. Yönetim Kurulu'nda yapılan görev dağılımında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bir (1) yıl süre ile İsfendiyar Zülfikari, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na bir (1) yıl süre ile Koray Tulgar atanmıştır.3. Şirketimizin, Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Koray Tulgar'ın Şirket unvanı altına birlikte atacakları imzaları ile hiçbir sınırlama olmaksızın en geniş anlamda temsil ve ilzam edilmesine toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.(Yönetim Kutulu Tarih ve Karar N 04.06.2021-152)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941648BIST