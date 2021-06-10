***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2021 10:35
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1. Şirketimizin 04.06.2021 tarihinde icra ettiği 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliğine üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere İsfendiyar Zülfikari, Koray Tulgar ve Cavit Tosyalıoğlu seçilmiştir.
2. Yönetim Kurulu'nda yapılan görev dağılımında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bir (1) yıl süre ile İsfendiyar Zülfikari, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na bir (1) yıl süre ile Koray Tulgar atanmıştır.
3. Şirketimizin, Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Koray Tulgar'ın Şirket unvanı altına birlikte atacakları imzaları ile hiçbir sınırlama olmaksızın en geniş anlamda temsil ve ilzam edilmesine toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
(Yönetim Kutulu Tarih ve Karar N 04.06.2021-152)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941648
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|1.889
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|Cumhuriyet
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|3.419
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