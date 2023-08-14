***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEkte bilgileri verilen 03/08/2023 tarihli , 2023-186 karar numaralı Yönetim Kurulu kararı, 10892 sayılı Ticaret Sicil Gazatesinde 12.08.2023 tarihinde tescil olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185152BIST