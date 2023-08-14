***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.08.2023 15:28
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekte bilgileri verilen 03/08/2023 tarihli , 2023-186 karar numaralı Yönetim Kurulu kararı, 10892 sayılı Ticaret Sicil Gazatesinde 12.08.2023 tarihinde tescil olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185152
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