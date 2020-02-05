***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 05.02.2020 vadeli 10.000.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 130.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 05.02.2020Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,11Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN22014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 07.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 07.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,94413Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.10.2019Kayıt Tarihi 07.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 10.000.000 TL nominal değerli 120 gün vadeli TRFAKDN22014 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun vadesi 05.02.2020 itibariyle gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 120 gün vadeli 10.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN22014) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıç tarihi 08.10.2019, itfa tarihi 05.02.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tertip İhraç Belgesi (1).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817162BIST