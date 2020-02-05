***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 286.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 03.06.2020Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 12,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,47Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN62010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 04.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 04.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 05.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000İhraç Fiyatı 0,95964Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.06.2020Kayıt Tarihi 02.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.06.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 119 gün vadeli, 12.000.000-TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN62010) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 05.02.2020, itfa tarihi 03.06.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817194BIST