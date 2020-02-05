***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.02.2020 15:54
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 286.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 12,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,47
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN62010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 04.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000
İhraç Fiyatı 0,95964
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.06.2020
Kayıt Tarihi 02.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.06.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 119 gün vadeli, 12.000.000-TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN62010) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 05.02.2020, itfa tarihi 03.06.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817194
BIST