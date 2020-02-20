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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.02.2020 16:53
GÜNCEL HABERLER



***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 22.05.2020 vadeli, 92 günlük 13.700.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDN52011)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 13.700.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 92
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 12,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,10
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN52011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 18.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.700.000
İhraç Fiyatı 0,96946
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.05.2020
Kayıt Tarihi 21.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.05.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 92 vadeli, 13.700.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN52011) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 20.02.2020, itfa tarihi 22.05.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820471


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Sterlin 7,8169 7,8561 % -0,28  
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Riyal 1,6194 1,6276 % 0,12  
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Altın Gr. 317 317 1,33  
Cumhuriyet 2.098 2.130 20,00  
Tam 2.088 2.140 20,65  
Yarım 1.009 1.035 9,99  
Çeyrek 506 518 4,99  
Gümüş.Ons 18,32 18,36 -0,13  
Gümüş Gr. 3,59 3,59 -0,02  
B. Petrol 59,51 59,51 0,39  
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