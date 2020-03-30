***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 30.03.2020 vadeli 21.200.000 TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 21.200.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 30.03.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 14,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,75Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN32013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.03.2019Satışa Başlanma Tarihi 26.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 27.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 30.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.200.000İhraç Fiyatı 0,96627Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.03.2020Kayıt Tarihi 27.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.03.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.200.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 21.200.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli TRFAKDN32013 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 30.03.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 91 gün vadeli, 21.200.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu:TRFAKDN32013) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 30.12.2019, itfa tarihi 30.03.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tertip İhraç Belgesi (1).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833215BIST