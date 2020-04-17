***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 17.04.2020 vadeli 12.336.000 TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 12.336.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 17.04.2020Vade (Gün Sayısı) 100Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 13,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,18Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN42012Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 06.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 07.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.336.000İhraç Fiyatı 0,96433Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.04.2020Kayıt Tarihi 16.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.04.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.336.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 12.336.000 TL nominal değerli 100 gün vadeli TRFAKDN42012 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 17.04.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 100 gün vadeli, 12.336.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu:TRFAKDN42012) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 08.01.2020, itfa tarihi 17.04.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838829BIST