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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.06.2020 14:56
GÜNCEL HABERLER



***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 03.06.2020 vadeli 12.000.000 TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 286.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 12,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,47
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN62010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 04.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000
İhraç Fiyatı 0,95964
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.06.2020
Kayıt Tarihi 02.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 12.000.000-TL nominal değerli 119 gün vadeli TRFAKDN62010 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 03.06.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 119 gün vadeli, 12.000.000-TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN62010) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 05.02.2020, itfa tarihi 03.06.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848751


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 29,26 73.818.291 % 10,00  
FRIGO 17,93 1.804.386 % 10,00  
INTEM 10,82 19.174.731 % 9,96  
YAPRK 9,95 8.190.927 % 9,94  
YONGA 30,08 734.193 % 9,94  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
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Sterlin 8,4781 8,5206 % 1,15  
Frank 6,9848 7,0268 % 0,78  
Riyal 1,7947 1,8037 % 0,88  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.717 -10,72  
Altın Gr. 373 373 1,28  
Cumhuriyet 2.423 2.452 -4,00  
Tam 2.494 2.523 3,70  
Yarım 1.217 1.232 -2,00  
Çeyrek 609 616 -1,00  
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