***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 03.06.2020 vadeli, 120 günlük 8.400.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDNE2019)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 286.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 01.10.2020Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 10,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,14Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDNE2019Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 02.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.400.000İhraç Fiyatı 0,96586Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 01.10.2020Kayıt Tarihi 30.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.10.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 120 gün vadeli, 8.400.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDNE2019) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 03.06.2020, itfa tarihi 01.10.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848796BIST