***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş. 11.09.2020 vadeli, 94 günlük 11.200.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDN92017)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 11.200.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 11.09.2020Vade (Gün Sayısı) 94Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 11,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,73Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN92017Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 05.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.200.000İhraç Fiyatı 0,97184Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.09.2020Kayıt Tarihi 10.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.09.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 94 gün vadeli, 11.200.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN:TRFAKDN92017) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 09.06.2020, itfa tarihi 11.09.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850127BIST