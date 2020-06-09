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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.06.2020 15:37
GÜNCEL HABERLER



***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş. 11.09.2020 vadeli, 94 günlük 11.200.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDN92017)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 11.200.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 94
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 11,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,73
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN92017
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 05.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.200.000
İhraç Fiyatı 0,97184
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.09.2020
Kayıt Tarihi 10.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.09.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 94 gün vadeli, 11.200.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN:TRFAKDN92017) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 09.06.2020, itfa tarihi 11.09.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850127


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 22,66 3.285.881 % 10,00  
YONGA 29,48 487.806 % 10,00  
TACTR 6,72 1.509.372 % 9,98  
DAGHL 8,73 1.829.865 % 9,95  
LUKSK 16,36 1.747.434 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5926 8,6357 % -0,21  
Frank 7,1156 7,1585 % 0,79  
Riyal 1,8080 1,8171 % 0,26  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.715 16,39  
Altın Gr. 375 375 4,59  
Cumhuriyet 2.432 2.460 25,00  
Tam 2.503 2.531 29,60  
Yarım 1.222 1.232 10,60  
Çeyrek 611 617 6,50  
Gümüş.Ons 17,63 17,67 -0,12  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 -0,01  
B. Petrol 40,55 40,55 -0,25  
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