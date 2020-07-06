***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 13.10.2020 vadeli, 99 günlük 13.200.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFKADNE2027)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 13.200.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 13.10.2020Vade (Gün Sayısı) 99Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 11,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,99Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDNE2027Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 02.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 06.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.200.000İhraç Fiyatı 0,96975Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.10.2020Kayıt Tarihi 12.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.10.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 99 vadeli, 13.200.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu:TRFAKDNE2027) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 06.07.2020, itfa tarihi 13.10.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855125BIST