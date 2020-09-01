***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.09.2020 16:43
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 02.11.2020 vadeli, 62 günlük 11.400.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDNK2011)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 11.400.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 62
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 14,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,12
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDNK2011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 28.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.400.000
İhraç Fiyatı 0,97637
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.11.2020
Kayıt Tarihi 30.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.11.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 62 vadeli, 11.400.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu:TRFAKDNK2011) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 01.09.2020, itfa tarihi 02.11.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872650
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