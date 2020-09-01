***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 02.11.2020 vadeli, 62 günlük 11.400.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDNK2011)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 11.400.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.11.2020Vade (Gün Sayısı) 62Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 14,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,12Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDNK2011Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 28.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 31.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 01.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.400.000İhraç Fiyatı 0,97637Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.11.2020Kayıt Tarihi 30.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.11.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 62 vadeli, 11.400.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu:TRFAKDNK2011) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 01.09.2020, itfa tarihi 02.11.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872650BIST