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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.10.2020 11:50
GÜNCEL HABERLER



***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 01.10.2020 vadeli 8.400.000 TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 286.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 10,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,14
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDNE2019
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 02.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.400.000
İhraç Fiyatı 0,96586
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 01.10.2020
Kayıt Tarihi 30.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 01.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 8.400.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 8.400.000 TL nominal değerli 120 gün vadeli TRFAKDNE2019 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 01.10.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 120 gün vadeli, 8.400.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDNE2019) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 03.06.2020, itfa tarihi 01.10.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877735


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 13,20 113.831.285 % 10,00  
KENT 367,50 2.369.273 % 10,00  
ISBIR 3.570,70 4.420.527 % 10,00  
SODSN 26,00 613.678 % 9,98  
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Altın Gr. 472 472 5,10  
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Tam 3.112 3.190 5,03  
Yarım 1.504 1.543 2,44  
Çeyrek 754 772 1,22  
Gümüş.Ons 23,62 23,66 0,39  
Gümüş Gr. 5,90 5,91 0,15  
B. Petrol 41,95 41,95 -0,35  
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