***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 12.01.2021 vadeli, 69 günlük 10.000.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDN12114)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 286.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 12.01.2021Vade (Gün Sayısı) 69Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 18,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,36Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN12114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 02.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000İhraç Fiyatı 0,96709Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.01.2021Kayıt Tarihi 11.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.01.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 69 gün vadeli, 10.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN:TRFAKDN12114) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 04.11.2020, itfa tarihi 12.01.2021 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886148BIST