***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 02.12.2020 vadeli 9.000.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 286.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.12.2020Vade (Gün Sayısı) 62Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 15,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,82Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDNA2013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 30.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 9.000.000İhraç Fiyatı 0,97394Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.12.2020Kayıt Tarihi 01.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 9.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 9.000.000 TL nominal değerli 62 gün vadeli, TRFAKDNA2013 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 02.12.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 62 gün vadeli, 9.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDNA2013) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 01.10.2020, itfa tarihi 02.12.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890926BIST