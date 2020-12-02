***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 03.03.2021 vadeli, 91 günlük 13.210.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDN32112)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 286.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 03.03.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 19,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,69Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN32112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 01.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 01.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 02.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.210.000İhraç Fiyatı 0,9542Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.03.2021Kayıt Tarihi 02.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.03.2021İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 91 gün vadeli, 13.210.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN32112) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 02.12.2020, itfa tarihi 03.03.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890959BIST