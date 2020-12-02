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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.12.2020 15:43



***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 03.03.2021 vadeli, 91 günlük 13.210.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDN32112)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 286.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 19,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,69
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN32112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 01.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 02.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.210.000
İhraç Fiyatı 0,9542
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.03.2021
Kayıt Tarihi 02.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.03.2021
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 91 gün vadeli, 13.210.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN32112) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 02.12.2020, itfa tarihi 03.03.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890959


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Cumhuriyet 3.039 3.085 2,00  
Tam 3.028 3.104 4,96  
Yarım 1.463 1.501 2,40  
Çeyrek 734 751 1,20  
Gümüş.Ons 23,73 23,76 -0,26  
Gümüş Gr. 5,98 5,99 -0,05  
B. Petrol 47,35 47,35 -0,07  
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