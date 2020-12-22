***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 22.12.2020 vadeli 10.516.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 286.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 22.12.2020Vade (Gün Sayısı) 69Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 16,00Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDNA2021Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 12.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 13.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.516.000İhraç Fiyatı 0,97064Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.12.2020Kayıt Tarihi 21.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.516.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 10.516.000 TL nominal değerli 69 gün vadeli, TRFAKDNA2021 ISIN Kodlu iskontolu finansman 22.12.2020 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 69 gün vadeli, 10.516.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN:TRFAKDNA2021) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 14.10.2020, itfa tarihi 22.12.2020 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894199BIST