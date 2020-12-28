***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 26.03.2021 vadeli, 88 günlük 17.000.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDN32120)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 252.274.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.03.2021Vade (Gün Sayısı) 88Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 21,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,32Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN32120Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020Satışa Başlanma Tarihi 24.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 25.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.000.000İhraç Fiyatı 0,95072Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.03.2021Kayıt Tarihi 25.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.03.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 88 gün vadeli, 17.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN:TRFAKDN32120) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 28.12.2020, itfa tarihi 26.03.2021 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 17.12.2020 tarihli ihraç belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895190BIST