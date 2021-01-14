***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 14.04.2021 vadeli, 90 günlük 10.481.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDN42111)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 252.274.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 14.04.2021Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 21,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,31Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN42111Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020Satışa Başlanma Tarihi 12.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 13.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.481.000İhraç Fiyatı 0,94966Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.04.2021Kayıt Tarihi 13.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 90 gün vadeli, 10.481.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN:TRFAKDN42111) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 14.01.2021, itfa tarihi 14.04.2021 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 17.12.2020 tarihli ihraç belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902165BIST