***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 09.02.2021 vadeli 14.000.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.11.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 286.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 09.02.2021Vade (Gün Sayısı) 75Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 20,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,95Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN22113Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 25.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 26.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.000.000İhraç Fiyatı 0,96005Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.02.2021Kayıt Tarihi 08.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 14.000.000 TL nominal değerli 75 gün vadeli, TRFAKDN22113 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 09.02.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 75 gün vadeli, 14.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN:TRFAKDN22113) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 26.11.2020, itfa tarihi 09.02.2021 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908536BIST