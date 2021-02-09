***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.02.2021 10:09
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 09.02.2021 vadeli 14.000.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 286.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 75
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 20,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,95
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN22113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 19.12.2019
Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 26.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 14.000.000
İhraç Fiyatı 0,96005
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.02.2021
Kayıt Tarihi 08.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 14.000.000 TL nominal değerli 75 gün vadeli, TRFAKDN22113 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 09.02.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 75 gün vadeli, 14.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN:TRFAKDN22113) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 26.11.2020, itfa tarihi 09.02.2021 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908536
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