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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.03.2021 11:37



***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 26.03.2021 vadeli 17.000.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 252.274.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 88
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 21,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,32
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN32120
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020
Satışa Başlanma Tarihi 24.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.000.000
İhraç Fiyatı 0,95072
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.03.2021
Kayıt Tarihi 25.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.03.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 17.000.000 TL nominal değerli 88 gün vadeli, TRFAKDN32120 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 26.03.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 88 gün vadeli, 17.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN:TRFAKDN32120) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 28.12.2020, itfa tarihi 26.03.2021 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 17.12.2020 tarihli ihraç belgesi ve eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920805


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IDEAS 89,00 4.095.602 % 9,94  
SELGD 5,14 758.757 % 9,83  
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Tam 2.929 3.004 23,97  
Yarım 1.415 1.453 11,60  
Çeyrek 710 727 5,79  
Gümüş.Ons 25,19 25,22 0,15  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,08  
B. Petrol 63,44 63,44 1,49  
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