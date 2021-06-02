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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.06.2021 16:26



***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 02.06.2021 vadeli 15.000.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.03.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 252.274.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 21,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,31
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN62119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020
Satışa Başlanma Tarihi 02.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
İhraç Fiyatı 0,94912
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.06.2021
Kayıt Tarihi 01.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından Alternatif Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 15.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli, TRFAKDN62119 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 02.06.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 91 gün vadeli, 15.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN62119) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 03.03.2021, itfa tarihi 02.06.2021 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 17.12.2020 tarihli ihraç belgesi ve eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939628


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KENT 280,50 1.091.376 % 10,00  
VAKKO 13,00 70.382.484 % 9,98  
MZHLD 38,58 1.465.230 % 9,98  
EPLAS 27,60 2.784.200 % 9,96  
TRCAS 4,34 65.300.278 % 9,87  
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Sterlin 12,1465 12,2074 % 1,07  
Frank 9,5260 9,5834 % 0,76  
Riyal 2,2863 2,2978 % 0,95  
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Altın Ons 1.903 1.903 2,83  
Altın Gr. 528 528 7,45  
Cumhuriyet 3.482 3.534 44,00  
Tam 3.477 3.564 54,99  
Yarım 1.680 1.724 26,60  
Çeyrek 843 862 13,29  
Gümüş.Ons 27,91 27,94 0,03  
Gümüş Gr. 7,74 7,75 0,11  
B. Petrol 70,68 70,68 0,43  
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