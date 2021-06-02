***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 02.06.2021 vadeli 15.000.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.03.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 252.274.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.06.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 21,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,31Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN62119Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020Satışa Başlanma Tarihi 02.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 02.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 03.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000İhraç Fiyatı 0,94912Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.06.2021Kayıt Tarihi 01.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.06.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından Alternatif Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 15.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli, TRFAKDN62119 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 02.06.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 91 gün vadeli, 15.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN62119) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 03.03.2021, itfa tarihi 02.06.2021 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 17.12.2020 tarihli ihraç belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939628BIST