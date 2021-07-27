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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.07.2021 09:24



***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 27.07.2021 vadeli 10.000.000 -TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 252.274.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 103
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 22,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,38
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN72126
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020
Satışa Başlanma Tarihi 13.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 15.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
İhraç Fiyatı 0,9403
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.07.2021
Kayıt Tarihi 26.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.07.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 10.000.000 TL nominal değerli 103 gün vadeli, TRFAKDN72126 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 27.07.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 103 gün vadeli, 10.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN:TRFAKDN72126) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 15.04.2021, itfa tarihi 27.07.2021 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 17.12.2020 tarihli ihraç belgesi ve eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951917


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DIRIT 3,72 147.554 % 9,73  
EDIP 5,54 45.388.993 % 9,49  
YAYLA 5,27 78.962.130 % 8,21  
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Altın Gr. 496 496 1,39  
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Tam 3.270 3.352 -14,94  
Yarım 1.580 1.622 -7,23  
Çeyrek 793 811 -3,61  
Gümüş.Ons 25,17 25,23 0,00  
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