***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 10.08.2021 vadeli 25.000.000 -TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 252.274.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 10.08.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 22,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,77Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN82117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 10.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 11.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000İhraç Fiyatı 0,94633Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.08.2021Kayıt Tarihi 09.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa