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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.08.2021 09:55



***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 10.08.2021 vadeli 25.000.000 -TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 252.274.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 22,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,77
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN82117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020
Satışa Başlanma Tarihi 07.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 11.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
İhraç Fiyatı 0,94633
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.08.2021
Kayıt Tarihi 09.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

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Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 17,84 1.057.305 % 9,99  
PENTA 59,00 13.860.337 % 9,97  
UFUK 15,12 50.229 % 9,96  
AYES 20,28 98.682 % 8,33  
KAPLM 27,40 3.647.582 % 8,30  
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10:07 Alış Satış %  
Dolar 8,6391 8,6421 % 0,04  
Euro 10,1471 10,1538 % -0,07  
Sterlin 11,9317 11,9916 % 0,10  
Frank 9,3586 9,4150 % 0,20  
Riyal 2,2979 2,3094 % 0,11  
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10:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.736 1.736 6,06  
Altın Gr. 483 483 2,51  
Cumhuriyet 3.208 3.257 -36,00  
Tam 3.190 3.271 -38,70  
Yarım 1.542 1.582 -18,72  
Çeyrek 773 791 -9,36  
Gümüş.Ons 23,59 23,63 0,16  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,06  
B. Petrol 69,91 69,91 0,87  
Seans Raporu 10:07
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