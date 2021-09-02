***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 09.12.2021 vadeli, 98 günlük 20.000.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDNA2112)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 252.274.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 09.12.2021Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 22,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,12Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDNA2112Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020Satışa Başlanma Tarihi 01.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 01.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000İhraç Fiyatı 0,94363Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.12.2021Kayıt Tarihi 08.12.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.12.2021Döviz Cinsi TRYEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 98 gün vadeli, 20.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDNA2112) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 02.09.2021, itfa tarihi 09.12.2021 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 17.12.2020 tarihli ihraç belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961465BIST