***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.11.2021 10:38
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 15.11.2021 vadeli 10.850.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 252.274.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 109
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 22,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,04
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDNK2110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020
Satışa Başlanma Tarihi 27.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.850.000
İhraç Fiyatı 0,93769
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.11.2021
Kayıt Tarihi 12.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.850.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 10.850.000 TL nominal değerli 109 gün vadeli, TRFAKDNK2110 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 15.11.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 109 gün vadeli, 10.850.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN:TRFAKDNK2110) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 29.07.2021, itfa tarihi 15.11.2021 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 17.12.2020 tarihli ihraç belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977675
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