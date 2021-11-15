***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 15.11.2021 vadeli 10.850.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.07.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 252.274.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.11.2021Vade (Gün Sayısı) 109Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 22,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,04Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDNK2110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020Satışa Başlanma Tarihi 27.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.850.000İhraç Fiyatı 0,93769Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.11.2021Kayıt Tarihi 12.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.11.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.850.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 10.850.000 TL nominal değerli 109 gün vadeli, TRFAKDNK2110 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 15.11.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 109 gün vadeli, 10.850.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN:TRFAKDNK2110) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 29.07.2021, itfa tarihi 15.11.2021 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 17.12.2020 tarihli ihraç belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977675BIST