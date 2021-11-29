***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 29.11.2021 vadeli 21.323.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 252.274.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 29.11.2021Vade (Gün Sayısı) 110Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,03Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDNK2128Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020Satışa Başlanma Tarihi 09.08.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 10.08.2021Vade Başlangıç Tarihi 11.08.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.323.000İhraç Fiyatı 0,93716Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.11.2021Kayıt Tarihi 26.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.11.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.323.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 21.323.000 TL nominal değerli 110 gün vadeli, TRFAKDNK2128 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 29.11.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 110 gün vadeli, 21.323.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN:TRFAKDNK2128) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 11.08.2021, itfa tarihi 29.11.2021 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 17.12.2020 tarihli ihraç belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979966BIST