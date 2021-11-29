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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.11.2021 09:37
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 29.11.2021 vadeli 21.323.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 252.274.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 110
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,03
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDNK2128
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020
Satışa Başlanma Tarihi 09.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 11.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.323.000
İhraç Fiyatı 0,93716
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.11.2021
Kayıt Tarihi 26.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.323.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 21.323.000 TL nominal değerli 110 gün vadeli, TRFAKDNK2128 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 29.11.2021 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım AŞ. aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 110 gün vadeli, 21.323.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN:TRFAKDNK2128) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 11.08.2021, itfa tarihi 29.11.2021 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 17.12.2020 tarihli ihraç belgesi ve eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979966


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 319,90 10.590.929 % 9,97  
BALAT 10,64 1.163.537 % 9,92  
YONGA 25,00 545.800 % 9,75  
MIATK 27,82 10.303.554 % 9,44  
ISBTR 38.000,00 266.000 % 8,57  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 12,6700 12,6927 % 2,62  
Euro 14,2766 14,3109 % 2,16  
Sterlin 16,8112 16,8955 % 2,06  
Frank 13,5989 13,6808 % 1,87  
Riyal 3,3603 3,3772 % 2,22  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 0,15  
Altın Gr. 729 729 16,37  
Cumhuriyet 4.683 4.754 -64,00  
Tam 4.662 4.779 130,55  
Yarım 2.253 2.312 63,15  
Çeyrek 1.130 1.156 31,57  
Gümüş.Ons 23,34 23,37 0,24  
Gümüş Gr. 9,49 9,50 0,31  
B. Petrol 74,52 74,52 2,93  
Seans Raporu 09:55
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