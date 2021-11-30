***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 04.03.2022 vadeli, 94 günlük 10.959.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDN32229)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 252.274.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.03.2022Vade (Gün Sayısı) 94Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN32229Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020Satışa Başlanma Tarihi 26.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 29.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 30.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.959.000İhraç Fiyatı 0,95394Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 94 gün vadeli, 10,959,000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN32229) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 30.11.2021, itfa tarihi 04.03.2022 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 17.12.2020 tarihli ihraç belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980275BIST