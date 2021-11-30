***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.11.2021 16:49
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 04.03.2022 vadeli, 94 günlük 10.959.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDN32229)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 252.274.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 94
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,10
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN32229
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020
Satışa Başlanma Tarihi 26.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.959.000
İhraç Fiyatı 0,95394
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 94 gün vadeli, 10,959,000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN32229) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 30.11.2021, itfa tarihi 04.03.2022 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 17.12.2020 tarihli ihraç belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980275
BIST