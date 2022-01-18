***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 18.01.2022 vadeli 21.920.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 252.274.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 18.01.2022Vade (Gün Sayısı) 99Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,24Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN12213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020Satışa Başlanma Tarihi 07.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 08.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 11.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.920.000İhraç Fiyatı 0,9449Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.01.2022Kayıt Tarihi 17.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.01.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.920.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 21.920.000 TL nominal değerli 99 gün vadeli, TRFAKDN12213 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 18.01.2022 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 99 gün vadeli, 21.920.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN12213) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 11.10.2021, itfa tarihi 18.01.2022 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 17.12.2020 tarihli ihraç belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994819BIST