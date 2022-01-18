***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.01.2022 09:11
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 18.01.2022 vadeli 21.920.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 252.274.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 99
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,24
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN12213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020
Satışa Başlanma Tarihi 07.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 11.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.920.000
İhraç Fiyatı 0,9449
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.01.2022
Kayıt Tarihi 17.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.01.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.920.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 21.920.000 TL nominal değerli 99 gün vadeli, TRFAKDN12213 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 18.01.2022 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 99 gün vadeli, 21.920.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN12213) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 11.10.2021, itfa tarihi 18.01.2022 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 17.12.2020 tarihli ihraç belgesi ve eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994819
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