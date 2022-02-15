***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 28.04.2022 vadeli, 72 günlük 24.200.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDN42210)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 230.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.04.2022Vade (Gün Sayısı) 72Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN42210Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.12.2021Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 14.02.2022Vade Başlangıç Tarihi 15.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.200.000İhraç Fiyatı 0,95211Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 72 gün vadeli, 24.200.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN42210) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 15.02.2022, itfa tarihi 28.04.2022 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 AkdenizFaktoring-İhraç Belgesi 08.12.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001830BIST