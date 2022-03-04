***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 04.03.2022 vadeli 10.959.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 252.274.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.03.2022Vade (Gün Sayısı) 94Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN32229Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020Satışa Başlanma Tarihi 26.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 29.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 30.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.959.000İhraç Fiyatı 0,95394Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.03.2022Kayıt Tarihi 03.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.959.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 10.959.000 TL nominal değerli 94 gün vadeli, TRFAKDN32229 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 04.03.2022 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 94 gün vadeli, 10,959,000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN32229) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 30.11.2021, itfa tarihi 04.03.2022 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 17.12.2020 tarihli ihraç belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007187BIST