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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.03.2022 11:05
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 04.03.2022 vadeli 10.959.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 252.274.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 94
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,10
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN32229
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.12.2020
Satışa Başlanma Tarihi 26.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.959.000
İhraç Fiyatı 0,95394
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.03.2022
Kayıt Tarihi 03.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.959.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 10.959.000 TL nominal değerli 94 gün vadeli, TRFAKDN32229 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 04.03.2022 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 94 gün vadeli, 10,959,000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN32229) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 30.11.2021, itfa tarihi 04.03.2022 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 17.12.2020 tarihli ihraç belgesi ve eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007187


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AVOD 1,44 14.427.433 % 44,00  
MEDTR 11,93 21.859.569 % 9,95  
YUNSA 14,58 32.373.146 % 9,87  
DOHOL 2,88 555.123.276 % 8,68  
EGSER 17,89 31.969.364 % 8,10  
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Sterlin 18,9003 18,9951 % 0,69  
Frank 15,4400 15,5330 % 0,90  
Riyal 3,7839 3,8028 % 0,90  
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Altın Ons 1.948 1.948 10,92  
Altın Gr. 891 891 12,31  
Cumhuriyet 5.898 5.987 87,00  
Tam 5.862 6.010 72,06  
Yarım 2.833 2.907 34,86  
Çeyrek 1.421 1.454 17,43  
Gümüş.Ons 25,26 25,29 0,08  
Gümüş Gr. 11,56 11,58 0,14  
B. Petrol 113 113 2,20  
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