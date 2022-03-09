***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.03.2022 09:32
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 09.03.2022 vadeli 30.000.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 230.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 50
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN32237
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.12.2021
Satışa Başlanma Tarihi 14.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 18.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 0,96306
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.03.2022
Kayıt Tarihi 08.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 30.000.000 TL nominal değerli 50 gün vadeli, TRFAKDN32237 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 09.03.2022 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 50 gün vadeli, 30.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN32237) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 18.01.2022, itfa tarihi 09.03.2022 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AkdenizFaktoring-İhraç Belgesi 08.12.2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008619
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