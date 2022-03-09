***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 09.03.2022 vadeli 30.000.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 230.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 09.03.2022Vade (Gün Sayısı) 50Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 28Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 31,62Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN32237Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.12.2021Satışa Başlanma Tarihi 14.01.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 17.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 18.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,96306Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 09.03.2022Kayıt Tarihi 08.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 30.000.000 TL nominal değerli 50 gün vadeli, TRFAKDN32237 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 09.03.2022 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 50 gün vadeli, 30.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN32237) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 18.01.2022, itfa tarihi 09.03.2022 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 AkdenizFaktoring-İhraç Belgesi 08.12.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008619BIST