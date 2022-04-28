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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.04.2022 09:30
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 28.04.2022 vadeli 24.200.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 230.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 72
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 28,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN42210
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.12.2021
Satışa Başlanma Tarihi 11.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 15.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.200.000
İhraç Fiyatı 0,95211
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.04.2022
Kayıt Tarihi 27.04.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.200.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A2 07.05.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 24.200.000 TL nominal değerli 72 gün vadeli, TRFAKDN42210 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 28.04.2022 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 72 gün vadeli, 24.200.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN42210) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 15.02.2022, itfa tarihi 28.04.2022 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AkdenizFaktoring-İhraç Belgesi 08.12.2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024670


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Çeyrek 1.449 1.482 -9,86  
Gümüş.Ons 23,05 23,09 -0,23  
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