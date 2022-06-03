***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.06.2022 13:47
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 03.06.2022 vadeli 17.649.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,45
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN62218
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.12.2021
Satışa Başlanma Tarihi 02.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.649.000
İhraç Fiyatı 0,94133
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.06.2022
Kayıt Tarihi 02.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.649.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZ.A.Ş. TRA2 06.05.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 17.649.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli, TRFAKDN62218 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 03.06.2022 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 91 gün vadeli, 17.649.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN62218) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 04.03.2022, itfa tarihi 03.06.2022 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AkdenizFaktoring-İhraç Belgesi 08.12.2021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034522
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