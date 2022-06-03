***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.06.2022 16:47
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 06.09.2022 vadeli, 95 günlük 17.645.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDN92215)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2022
İl
17:452.608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 6,36
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
17:4516,5232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0692
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
17:4517,7597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0611
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
17:45988,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,34
|Açılış
|: 988,62
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler17:43
|HEDEF
|6,93
|86.496.827
|% 10,00
|
|TETMT
|233,20
|17.435.930
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,42
|67.511.630
|% 9,97
|
|BOBET
|5,97
|135.914.459
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|6.057.510
|% 9,94
|
|KRSTL
|6,77
|6.819.482
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,67
|334.701.607
|% -8,57
|
|PENTA
|473,50
|100.725.395
|% -7,70
|
|KLSYN
|2,10
|41.228.209
|% -6,67
|
|MEPET
|3,01
|10.525.562
|% -5,94
|
|SASA
|43,30
|3.642.369.331
|% 7,71
|
|THYAO
|48,42
|3.430.945.180
|% -2,38
|
|KARSN
|7,31
|2.460.953.733
|% 1,67
|
|EREGL
|34,78
|1.460.855.340
|% 0,29
|
|KRDMD
|15,11
|1.379.870.678
|% -0,79
|
|KARSN
|7,31
|2.460.953.733
|% 1,67
|
|DOHOL
|3,95
|851.011.957
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,80
|527.901.074
|% -0,36
|
|TSKB
|2,22
|402.891.843
|% 5,71
|
|YKBNK
|4,86
|724.067.020
|% 0,21
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5125
|16,5289
|% 0,46
|
|Euro
|17,6893
|17,7596
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,6580
|20,7616
|% 0,09
|
|Frank
|17,1134
|17,2165
|% -0,02
|
|Riyal
|4,3936
|4,4156
|% 0,41
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-8,91
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,06
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,52
|
Seans Raporu
17:43
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, PETKM, PGSUS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 97 artarak (% 0.17 ) 2, 345
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GZNMI, TETMT, HEDEF, BOBET, DOKTA
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17:58
MZHLD, ALBRK, RYGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:58
KRSTL, KLSYN, BURVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında