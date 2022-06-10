***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 10.06.2022 vadeli 30.000.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu İtfaYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 230.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.06.2022Vade (Gün Sayısı) 93Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,43Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN62226Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.12.2021Satışa Başlanma Tarihi 07.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 08.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,94012Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.06.2022Kayıt Tarihi 09.06.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A2 06.05.2022 EvetSermmcılara satışa sunulan 30.000.000 TL nominal değerli 93 gün vadeli, TRFAKDN62226 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 10.06.2022 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 93 gün vadeli, 30.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN62226) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 09.03.2022, itfa tarihi 10.06.2022 dir. Bilgilerinize sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 AkdenizFaktoring-İhraç Belgesi 08.12.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036671BIST