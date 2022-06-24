***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Akdeniz Faktoring A.Ş 25.08.2022 vadeli, 62 günlük 13.000.000 TL Nominal bono ihracı (ISIN Kodu: TRFAKDN82216)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 230.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.08.2022Vade (Gün Sayısı) 62Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 31Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 35,27Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKDN82216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.12.2021Satışa Başlanma Tarihi 22.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.000.000İhraç Fiyatı 0,94998Kupon Sayısı 0Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. TR A2 06.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 62 gün vadeli, 13.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN82216) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 24.06.2022, itfa tarihi 25.08.2022 dir. Bilgilerinize sunarızEklenen DökümanlarEK: 1 AkdenizFaktoring-İhraç Belgesi 08.12.2021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039104BIST