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***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.07.2022 10:28
***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçer


***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 19.07.2022 vadeli 26.000.000-TL tutarındaki iskontolu finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 230.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 82
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 26,93
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKDN72217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.12.2021
Satışa Başlanma Tarihi 26.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 28.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.000.000
İhraç Fiyatı 0,94783
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.07.2022
Kayıt Tarihi 18.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZ.A.Ş. TR A2 07.05.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 26.000.000 TL nominal değerli 82 gün vadeli, TRFAKDN72217 ISIN Kodlu iskontolu finansman bonosunun 19.07.2022 itibariyle vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Bilgilerinize sunarız
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığı ile Nitelikli Yatırımcılara satışa sunulan 82 gün vadeli, 26.000.000 TL nominal değerli iskontolu finansman bonosu (ISIN Kodu: TRFAKDN72217) ihracı gerçekleştirilmiş olup takas ve vade başlangıcı 28.04.2022, itfa tarihi 19.07.2022 dir. Bilgilerinize sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AkdenizFaktoring-İhraç Belgesi 08.12.2021.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046264


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Riyal 4,6603 4,6837 % 0,50  
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Altın Gr. 965 965 5,25  
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Tam 6.530 6.613 -11,00  
Yarım 3.182 3.232 -1,00  
Çeyrek 1.596 1.616 0,00  
Gümüş.Ons 18,77 18,80 0,09  
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